Com 5 Grammys, Amy Winehouse se apresenta no Brit Awards

Depois de ganhar 5 prêmios no Grammy Awards deste ano, a cantora britânica Amy Winehouse se apresentou nesta quarta-feira, 20, no Brit Awards, tradicional premiação musical do Reino Unido, realizada em Londres Foto: Reuters Foi a primeira aparição pública da cantora na Inglaterra desde que terminou seu tratamento para dependência alcoólica, numa clínica de reabilitação, no começo do mês. Foto: Reuters Com seu último álbum (Back to Black, 2006), Amy ficou mundialmente famosa e emplacou sucessos como Rehab e You Know That I'm No Good. Foto: Reuters Na última edição do Brit Awards, Amy ganhou o prêmio de melhor cantora.