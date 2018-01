Com '25', Adele é a artista que mais vendeu discos em 2016

A cantora britânica Adele voltou a se mostrar imbatível e terminará 2016 como a artista que mais vendeu discos no mundo todo graças a seu último trabalho, 25, com quase dois milhões mais de cópias à frente de "Lemonade", da americana Beyoncé.

De acordo com a lista divulgada nesta quarta-feira pelo site "United World Charts", Adele vendeu 4,6 milhões de discos em 2016, se tornando campeã de vendas pelo segundo ano consecutivo (em 2015 também foi número 1 com "25", com quase 15 milhões de cópias).

A britânica também foi a artista de maior sucesso comercial durante dois anos seguidos com seu álbum anterior, "21" (2011), que ainda se mantém entre os 25 mais vendidos, cinco anos após seu lançamento.

Na segunda posição aparece a americana Beyoncé, com "Lemonade", trabalho que por decisão da própria cantora não chegou à plataforma de "streaming" Spotify, mas que se destaca em quase todas as listas dos melhores discos de 2016, com 2,6 milhões de cópias vendidas.

Logo atrás, por uma diferença de 38 mil unidades, vem o disco "Views", do rapper canadense Drake, por usa vez o artista mais reproduzido no Spotify ao longo do ano.

Em seguida aparecem dois discos lançados no final de 2015: "Purpose", de Justin Bieber (2,3 milhões), e "A Head Full of Dreams", do Coldplay (2,1 milhões).

Em sexto vem "Blackstar", de David Bowie (1,9 milhão), e, na sequência: "Blurryface", do Twenty One Pilots (1,6 milhão); "Anti", de Rihanna (1,4 milhão); "Hardwired... To Self-Destruct", do Metallica (1,3 milhão) e "This is Acting", da cantora Sia (1,3 milhão), outro disco de 2015.

Entre os 20 primeiros vale destacar alguns lançamentos que marcaram o retorno de artistas após vários anos sem novidades no mercado, como "The Getaway", do Rede Hot Chili Peppers (número 11, com 1,2 milhão), "A Moon Shaped Pool", do Radiohead (número 13, com 1,1 milhão) e "24K Magic", de Bruno Mars (número 19, com 1 milhão).