Columbia prepara filme com últimos ensaios de Michael Jackson

O estúdio Columbia Pictures fará um filme com as gravações dos últimos testes feitos por Michael Jackson para preparar os shows que faria em Londres, informou nesta quinta-feira, 5, a revista The Hollywood Repórter.

A Columbia, do grupo Sony, alcançou um acordo com a AEG, a produtora das mais de 50 apresentações que o "rei do pop" faria na capital britânica e que tinham como título "This Is It".

O contrato precisa da aprovação do juiz que supervisiona os trâmites da herança do cantor na audiência oral fixada para 10 de agosto.

O patrimônio de Michael Jackson, que morreu em 25 de julho, está sendo administrado por dois executivos nomeados pelo artista em seu último testamento, datado em 2002.

O acordo para fazer o filme inclui um pagamento de US$ 60 milhões pelos direitos por parte da Columbia, e a distribuição do lucro entre a entidade que administra os bens do astro e a AEG.

A Bravado International Group, da Universal Music, será encarregada de comercializar os produtos relativos a esta produção.

Acredita-se que a AEG tenha mais de 100 horas de imagens inéditas de Michael correspondentes a seus ensaios em Los Angeles em junho.