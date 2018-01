Coletânea com músicas dos Beatles está em pré-venda na internet

A coletânea On Air - Live at the BBC Volume 2, com material dos Beatles gravado para a rede inglesa entre 1963 e 1965, já está em pré-venda em sites internacionais de CDs. O lançamento na Europa e nos Estados Unidos está previsto para novembro. A lista de músicas ainda não saiu oficialmente, mas o produtor musical Marcelo Fróes, que editou livros sobre o quarteto no País, teve acesso ao material e forneceu ao Estado a seleção de faixas.

O conteúdo do CD é composto por versões para clássicos da fase inicial dos Beatles, como Please Please Me e She Loves You. Há também trechos de conversas entre os integrantes. O primeiro volume de Live at the BBC, que saiu em 1994, teve oito milhões de exemplares vendidos no ano do lançamento. On Air - Live at the BBC Volume 2 ainda não tem data de lançamento no Brasil.

Veja a lista de faixas de On Air - Live at the BBC Volume 2

CD 1

1. And Here We Are Again (Conversa)

2. Words Of Love

3. How About It, Gorgeous? (Conversa)

4. Do You Want To Know a Secret?

5. Lucille

6. Hey, Paul… (Conversa)

7. Anna (Go To Him)

8. Hello! (Conversa)

9. Please Please Me

10. Misery

11. I'm Talking About You

12. A Real Treat (Conversa)

13. Boys

14. Absolutely Fab (Conversa)

15. Chains

16. Ask Me Why

17. Till There Was You

18. Lend Me Your Comb

19. Lower 5E (Conversa)

20. The Hippy Hippy Shake

21. Roll Over Beethoven

22. There's a Place

24. P.S. I Love You

25. Please Mister Postman

26. Beautiful Dreamer

27. Devil in Her Heart

28. The 49 Weeks (Conversa)

29. Sure To Fall (In Love With You)

30. Never Mind, Eh? (Conversa)

31. Twist And Shout

32. Bye, Bye (Conversa)

33. John - Pop Profile (Conversa)

34. George - Pop Profile (Conversa)

CD 2

1. I Saw Her Standing There

2. Glad All Over

3. Lift Lid Again (Conversa)

4. I'll Get You

5. She Loves You

6. Memphis, Tennessee

7. Happy Birthday Dear Saturday Club

8. Now Hush, Hush (Conversa)

9. From Me To You

10. Money (That's What I Want)

11. I Want To Hold Your Hand

12. Brian Bathtubes (Conversa)

13. This Boy

14. If I Wasn't In America (Conversa)

15. I Got a Woman

16. Long Tall Sally

17. If I Fell

18. A Hard Job Writing Them (Conversa)

19. And I Love Her

20. Oh, Can't We? Yes We Can (Conversa)

21. You Can't Do That

22. Honey Don't

23. I'll Follow The Sun

24. Green With Black Shutters (Conversa)

25. Kansas City/Hey-Hey-Hey-Hey!

26. That's What We're Here For (Conversa)

27. I Fell Fine

28. Paul - Pop Profile (Conversa)

29. Ringo - Pop Profile (Conversa)