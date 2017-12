Colegas e artistas lamentam a morte de Naná Vasconcelos

A notícia da morte de Naná Vasconcelos estimulou homenagens e lembranças em diversos artistas e colegas de profissão do músico, que morreu na manhã desta quarta-feira, 9, aos 71 anos, por conta de uma parada respiratória.

Eleito por publicações especializadas como o melhor percussionista do mundo em várias ocasiões, Naná sofria complicações decorrentes de um câncer de pulmão. Em 2016, ele abriu o carnaval do Recife pela 13ª vez.

Veja as reações de artistas e colegas nas redes sociais:

Gilberto Gil

Daniela Mercury

Gabriel o Pensador

Xico Sá, escritor e jornalista

João Barone (Paralamas do Sucesso)

Dan Stulbach, ator e apresentador

Ed Motta

Emicida

Gilles Peterson, DJ da rádio britânica BBC 6

So sad to hear of the passing of Nana Vasconcelos - a unique and truly inspiring human who's smile will be with us forever — Gilles Peterson (@gillespeterson) 9 março 2016