Coleção de fotos dos Beatles na Abbey Road vai a leilão

A foto que ilustra a capa do disco Abbey Road (1969), dos Beatles, com os quatro músicos atravessando a rua em Londres, foi a escolhida entre uma série de imagens tiradas em 10 minutos. Cinco das imagens não usadas pelo grupo serão leiloadas no dia 21 de novembro, em Londres. O preço estimado do conjunto varia entre £50 mil e £70 mil (aproximadamente R$ 200 mil e R$ 280 mil), segundo o jornal britânico The Guardian.

As peças do fotógrafo Iain Macmillan, amigo de Yoko e John Lenon, compõem uma coleção de seis imagens: cinco da travessia e a original escolhida para ilustrar as contra capa do álbum, com o nome da rua em letras pretas.

Em uma série assinada por Macmillan, 25 cliques foram vendidos separadamente após o sucesso da capa do disco.

De acordo com a Bloomsbury Auctions, empresa responsável pelo leilão, há mais de dez anos não se encontra um acervo tão completo no mercado, em que as fotos sejam vendidas juntas.