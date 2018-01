Coldplay se apresenta debaixo de chuva no Rio

RIO - A banda inglesa Coldplay abriu seu show na Praça da Apoteose, no Rio, às 20h30 deste domingo, 28, meia hora depois do esperado. Embaixo de chuva, tocam sucessos antigos, como In My Place, Yellow e Clocks, além do repertório do novo disco, Viva La Vida, o mais vendido no ano de 2008 em 36 países.

Apesar da chuva, a Praça da Apoteose recebeu grande público para o show, que teve como atrações de abertura a banda mato-grossense Vangart e o grupo inglês Bat for Lashes. A organização colocou 38 mil ingressos à venda, mas não o público oficial ainda não foi divulgado.

A turnê do Coldplay, que já passou pelos quatro continentes, com público de 3 milhões de pessoas, segue para São Paulo, na terça-feira, e em seguida, vai para a Colômbia e México.