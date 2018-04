Coldplay presenteará fãs nos shows e na web com coletânea

A banda britânica Coldplay dará de presente aos fãs que comparecerem a seus próximos shows uma cópia gratuita em CD de sua coletânea ao vivo LeftRightLeftRightLeft, como agradecimento pelo apoio que deram ao grupo "em tempos de crise".

Segundo o site do Coldplay, este "presente" começará a ser entregue a partir do dia 15 de maio, quando a banda começa sua turnê pela América do Norte.

Para a banda, o CD é uma "demonstração de gratidão" a todos os fãs que os apoiaram apesar das dificuldades econômicas atuais.

A coletânea, que será disponibilizada para download na página do grupo também a partir do próximo dia 15, contém nove músicas gravadas em diversos shows da turnê Viva La Vida. Entre elas estão sucessos como Clocks, The Hardest Part e Fix You.

"Tocar ao vivo é do que gostamos. Este álbum é um 'muito obrigado' a nossos fãs, as pessoas que tornam possível que isto aconteça", diz o grupo.