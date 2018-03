Coldplay, Maroon 5 e Skank ganham coro da plateia no Rock in Rio

Três das bandas que se apresentaram neste sábado, penúltimo dia de shows do Rock in Rio, arrebataram o público e ganharam talvez o maior coro de suas carreiras.

O Coldplay encerrou os shows do Palco Mundo com algumas canções do novo álbum "Mylo Xyloto", como "Hurts Like Heaven", "Paradise" e "Us Against the World". Elas tiveram boa recepção, mas foram os clássicos da banda, como as baladas "Yellow", "The Scientist" e "Fix You", além de uma homenagem à cantora Amy Winehouse com o refrão de "Rehab", que foram cantados em uníssono pela plateia.

Antes deles, o vocalista Adam Levine comandou a audiência à frente do Maroon 5. A plateia feminina, especialmente, se empolgou e cantou as letras de quase todas as canções do repertório escolhido pela banda, que incluiu a nova "Moves Like Jagger", atual número 1 na parada de singles norte-americana.

Os mineiros do Skank estrearam no palco do Rock in Rio e resolveram registrar parte do show com uma câmera nas mãos do vocalista Samuel Rosa. Visivelmente emocionado, Samuel entregou uma série de sucessos da banda para o público, que reagiu enlouquecido com músicas como "Jack Tequila" e "Garota Nacional".

Além deles, passaram pelo palco principal do Rock in Rio os mexicanos do Maná e o cantor Frejat. O Palco Sunset viu o encontro de Erasmo Carlos e Arnaldo Antunes, o vencedor do Prêmio Musique Rafah - com a Banda F292 -, Zeca Baleiro com Lokua Kanza, Tiê com Jorge Drexler e Cidadão Instigado com Jupiter Maçã.