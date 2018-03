Coldplay lidera venda de álbuns no Reino Unido pela 5.ª semana

O novo disco do Coldplay, Viva La Vida or Death and All His Friends, foi o álbum mais vendido no Reino Unido pela quinta semana consecutiva, disse a empresa Official Uk Charts nesta segunda-feira, 14. Veja também: Novo CD do Coldplay vende 125 mil cópias em um dia Novo disco do Coldplay bate recordes antes de chegar às lojas O disco é o que vendeu mais e mais rápido neste ano, com um total de 600 mil cópias vendidas desde o lançamento, em junho. Com isso, o Coldplay se mostra mais forte do que os concorrentes, que não subiram de posição - a cantora galesa Duffy, com Rockferry, e o cantor de R&B Chris Brown, com Exclusive. O Coldplay começará sua turnê norte-americana em Los Angeles nesta segunda. Viva La Vida é o disco mais vendido em outros 35 países do mundo. Já We Started Nothing, da dupla Ting Tings, subiu duas posições e ficou em quarto lugar nas paradas de discos britânicas. Partie Traumatic, do Black Kids, está em quinto lugar e Modern Guilt, de Beck, é a única novidade entre as dez primeiras posições, estreando em nono lugar. Entre os singles, Dizzee Rascal continuou em primeiro lugar com Dance with Me, enquanto o músico e DJ sueco Basshunter subiu uma posição, ficando em segundo lugar com All I Ever Wanted. Sem novidades entre os dez primeiros lugares, a parada de singles teve uma ascensão impressionante: All Summer Long, de Kid Rock, subiu 40 posições, ficando em sexto lugar.