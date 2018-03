Coldplay lança vídeo de 'Paradise'

SÃO PAULO - O Coldplay lançou nesta terça-feira, 18, o segundo clipe de Mylo Xyloto, último álbum da banda.

Em Paradise, os integrantes da banda aparecem fantasiados de elefantes. Dirigido por Mat Whitecross, foi filmado na Inglaterra e na África do Sul.

O primeiro vídeo do novo disco do Coldplay foi lançado em junho, para a música Every Teardrop Is Waterfall, acusada na época de plagiar Ritmo de La Noche, do Mystic.

Mylo Xyloto é o quinto álbum de estúdio da banda que tocou no Rock In Rio no início desse mês. Segundo o vocalista, Chris Martin, pode ser o último disco do grupo.