Coldplay lança o clipe da música 'A Sky Full Of Stars'; assista ao vídeo

O Coldplay divulgou em seu canal oficial no Youtube o clipe da música A Sky Full Of Stars. A canção faz parte do disco Ghost Stories, o sexto álbum de estúdio da banda britânica. A faixa, produzida por AVICII, sucede Magic como promocional do CD.

No vídeo, Chris Martin e os outros integrantes, que tocam vários instrumentos musicais ao mesmo tempo, desfilam pelas ruas de Newtown, na Austrália, atraindo uma multidão.

A banda anunciou aos fãs que poderiam participar das filmagens. Cerca de 250 que compareceram compartilharam fotos em redes sociais. O próprio grupo também publicou em sua página do Twitter uma imagem, agradecendo a presença dos australianos.