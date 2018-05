Coldplay lança novo single nesta sexta

SÃO PAULO - O Coldplay colocou à disposição na manhã desta sexta-feira o áudio de seu novo single. Every Teardrop Is Waterfall é a primeira canção do novo álbum da banda a ser lançada. A música também já pode ser comprada no iTunes.

Não há informações sobre nome ou data de lançamento do novo disco, anunciado em 2009. O Coldplay não lança um CD de inéditas desde de Viva La Vida, de 2008. Desde então, apenas alguns singles foram divulgados.

A banda inglesa é formada pelo vocalista Chris Martin, o guitarrista Jonny Buckland, o baixista Guy Berryman e o guitarrista Will Champion e está na estrada desde 1998.