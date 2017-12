Coldplay lança clipe de nova música

A banda Coldplay postou no YouTube o clipe de seu novo single, Magic. A música integra o CD Ghost Stories, com previsão de lançamento para 19 de maio. O vídeo emula o cinema mudo, com cenas em preto e branco e intertítulos com diálogos.

O clipe foi dirigido por Jonas Akerlund, que também trabalhou com Metallica e Lady Gaga, e tem participação da atriz Zhang Ziyi, protagonista de O Tigre e Dragão. Ghost Stories terá nove músicas. Outra faixa, Midnight, já havia sido divulgada em fevereiro. O álbum já está em pré-venda no iTunes.