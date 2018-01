Coldplay faz parceria com organização de ajuda a imigrantes

A banda britânica de rock Coldplay decidiu apoiar uma organização humanitária com base em Malta que salva imigrantes em operações de busca e resgate no mar, disse a organização nesta quinta-feira, 2.

Os músicos, conhecidos por sucessos como Clocks e Viva La Vida, iniciaram o novo papel como parceiros da MOAS, a Estação de Ajuda para Migrantes no Mar, com um filme online para angariar recursos.

"Nós nos sentimos no dever de chamar a atenção para essa missão nobre”, disse a banda ganhadora do Grammy em comunicado.

No filme chamado Rescue Humanity (Resgate Humanidade, em tradução literal), o vocalista da banda, Chris Martin, canta o sucesso do Coldplay Don’t Panic quando são mostradas imagens de migrantes no mar sendo resgatados pela equipe da MOAS.

"Mas por um acidente da geografia, essas pessoas poderiam ser nós, e nós poderíamos ser elas”, disse Martin em comunicado.

A MOAS já salvou as vidas de mais de 30 mil imigrantes que faziam viagens perigosas do norte da África e do Oriente Médio para a Europa, frequentemente em botes precários, segundo a organização.