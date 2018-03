Coldplay, Ed Sheeran, Lady Gaga e diversos artistas regravarão músicas de Elton John

Coldplay, Ed Sheeran e Lady Gaga, entre outros artistas e bandas, regravarão os maiores hits de Elton John em um novo álbum chamado "Revamp", que será lançado no dia 6 de abril, segundo informou o cantor britânico nesta quinta-feira.

A lista de artistas e bandas que participam do projeto também conta com Pink, Florence + The Machine, Mary J. Blige, Miley Cyrus, Queens of the Stone Age, Lady Gaga, Alessia Cara, The Killers, Mumford & Sons, Sam Smith, Q-Tip e Demi Lovato.

Todos esses nomes, que vão desde o hip-hop ao rock, "darão uma nova luz sobre a incomparável influência" da música de Elton John e seu letrista Bernie Taupin.

"É um grande feito quando um artista ama tanto as suas canções que usa o seu tempo e o seu esforço para reinventá-las. Como compositores, Bernie e eu nos emocionamos quando músicos que admiramos e respeitamos escolher dar o seu toque único às nossas canções", afirmou John em seu site oficial.

"Isto quer dizer que a nossa música ainda é relevante e que as nossas canções ainda alcançam novas audiências. Agradecemos a todos os artistas pela generosidade", expressou o cantor.

O lançamento de Revamp será acompanhado por Restoration, trabalho no qual artistas de country como Rosanne Cash, Emmylou Harris, Miley Cyrus e Willie Nelson regravarão canções de Elton John.

Em janeiro deste ano, Elton John, de 70 anos, anunciou a aposentadoria dos palcos após 50 anos, encerrando a carreira com uma turnê mundial de três anos com 300 shows ao vivo.