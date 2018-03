Coldplay é maior vendedor de álbuns em 2008 A banda britânica Coldplay recebeu o prêmio de álbum mais vendido de 2008 no World Music Awards (WMAs), em Mônaco, por seu disco mais recente, "Viva la vida or death and all his friends", que chegou ao topo das paradas nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Japão, Alemanha, França e outros lugares. As boas vendas se devem aparentemente à estratégia de marketing do Coldplay, que distribuiu a primeira música de trabalho do disco na Internet, gratuitamente, por uma semana, além de fazer uma série de shows de graça antes de embarcar em uma turnê mundial este ano. A banda também foi indicada ao prêmio de melhor performance de rock do ano, embora não tenha comparecido à premiação. Beyoncé e Kid Rock se apresentaram na cerimônia. O prêmio anual presta homenagem aos artistas líderes em vendas no mundo, de acordo com os números da IFPI, órgão que representa a indústria fonográfica. O prêmio de pop feminino foi para a britânica Leona Lewis, que vendeu mais que Madonna e Mariah Carey, enquanto a categoria pop masculino teve como vencedor o norte-americano Kid Rock, que lançou o disco "Rock n Roll Jesus" em 2007. A cantora Amy Winehouse, cuja vida pessoal marcada por escândalos segue sendo manchete, foi escolhida a melhor performance feminina de pop/rock do ano. Kid Rock venceu na mesma categoria, mas do lado masculino. Alicia Keys ganhou na categoria R&B, enquanto Lewis venceu o prêmio de artista revelação. Lil Wayne foi escolhido o maior artista de hip hop/rap, enquanto Akon, que nasceu no Senegal, foi coroado o maior artista da Internet do ano. Representando os Beatles, Ringo Starr recebeu o prêmio Diamante, criado em 2001 para homenagear artistas que venderam mais de 100 milhões de discos ao longo da carreira. De acordo com os organizadores do WMAs, os Beatles venderam mais discos do que qualquer outro artista na história -- seu selo estima que tenham vendido mais de 1 bilhão de álbuns ao redor do mundo.