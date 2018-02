Coldplay e Duffy são os destaques nas indicações do Brit Awards

O grupo britânico Coldplay e a cantora britânica Duffy são os grandes favoritos no prêmio Brit Awards, que será entregue em 18 de fevereiro, graças às quatro indicações recebidas na noite desta terça, 20, pela Academia Britânica de Música. As indicações vieram a público antes da cerimônia na qual serão anunciadas oficialmente. O quarto álbum da banda do vocalista Chris Martin, Viva La Vida Or Death And All His Friends, foi indicado a melhor disco, categoria na qual concorrerá diretamente com Duffy. O grupo é candidato também a melhor banda e melhor show ao vivo, enquanto a música Viva la Vida compete como melhor single. Já Duffy concorre a melhor álbum, melhor single, melhor cantora e show mais inovador. Outros destaques no Brit Awards são Adele e Elbow, com três indicações cada um. Iron Maiden, Radiohead e Take That também receberam indicações nesta edição do Brit Awards, onde será homenageado o grupo Pet Shop Boys por sua extraordinária contribuição à música. Na categoria internacional, os cinco conjuntos indicados a melhor grupo também estão na lista de candidatos a melhor álbum: AC/DC, The Killers, Kings of Leon, Fleet Foxes e MGMT. O prêmio será entregue no dia 18 de fevereiro em uma cerimônia apresentada por Kylie Minogue, James Corden e Matthew Horne e na qual também está prevista um show dos irlandeses do U2.