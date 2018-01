Coldplay e Cat Power lançam a música 'I Wish I Was Here'; ouça

Coldplay e Cat Power divulgaram nesta terça-feira, 8, a faixa da música I Wish I Was Here, que faz parte da trilha sonora do filme homônimo dirigido por Zach Braff.

A ideia de colocar uma mulher para cantar a música surgiu do próprio Chris Martin, depois de ver uma versão prévia do filme. "Chris teve a ideia de que a música seria cantada por uma garota. O filme é sobre uma mulher forte (a personagem de Kate Hudson) se tornando a matriarca de sua família", disse o ator e diretor. A voz de Cat Power foi gravada no estúdio Electric Lady, em Nova York, nos Estados Unidos.

Em Wish I Was Here, Kate Hudson vive a esposa de Zach Braff. Os dois passam por uma crise financeira que só piora com a insistência do personagem de Zach a querer seguir seu sonho de criança: ser astronauta.

O longa deve chegar às telonas no próximo dia 18 de julho. Além da recém-lançada I Wish I Was Here, a trilha sonora reserva canções de The Shins e Bon Iver.