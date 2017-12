Coldplay é a primeira grande atração confirmada do Festival de Glastonbury

A banda de pop rock britânica Coldplay foi anunciada nesta terça-feira, 16, como um headliners do festival de Glastonbury deste ano. O quarteto londrino confirmou a informação em seu prerfil do Twitter. O festival será realizado entre os dias 23 e 26 de junho, em Somerset, na Inglaterra.

Com o show deste ano, marcado para domingo, 24, o grupo se tornará o primeiro a liderar a programação do festival em quatro ocasiões - 2002, 2005 e 2011.

Depois de sua exitosa passagem pelo Super Bowl, onde se apresentou nos intervalos com Beyoncé e Bruno Mars, o novo disco do A Head Full of Dreams, recuperou o primeiro lugar nas listas britânicas de mais vendidos e ficou no top 3 americano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O grupo de rock sinfônico Electric Light Orchestra (ELO) também já foi confirmado.