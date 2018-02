Coldplay confirma dois shows no Brasil em 2016

O Coldplay anunciou nesta sexta-feira, 20, as datas da turnê A Head Full Of Dreams Tour na América Latina. Entre os 20 shows confirmados, dois serão realizados no Brasil em abril. A última passagem da banda britânica havia sido em 2011, no Rock in Rio.

Em São Paulo (no Estádio Allianz Parque), os britânicos se apresentam no dia 7 de abril, e no Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã) no dia 10 de abril. Os ingressos vão de R$ 100 (meia-entrada na cadeira superior no Maracanã) a R$ 680 (inteira pista premium nos dois locais).

A venda começa no dia 10 de dezembro no site www.ticketsforfun.com.br, e a partir das 10h nas bilheterias oficiais (sem taxa de conveniência - São Paulo/ Citibank Hall - Rio de Janeiro/ Metropolitan).