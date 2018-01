Coldplay anuncia novo álbum, com canção genial O cantor e líder do grupo britânico Coldplay disse que a banda está trabalhando em um novo álbum que ele chama de a "quintessência da música" e que todos devem ouvir "antes de morrer". Martin e os membros de seu grupo falaram horas, no domingo,4, antes do último show de sua turnê pela América Latina que os levou ao Chile, Argentina, Brasil e México. Eles disseram que têm planos de voltar aos estúdios de gravação depois de ficarem parados por dois anos, para produzir um álbum com um som diferente de X&Y, que vendeu mais de dois milhões de cópias desde seu lançamento em 2005. "Acho que durante muito tempo as pessoas pensaram que éramos uma banda sem cor e sentimos, agora que temos este disco incrível, que podemos fazer o que quermos e tentar todos os tipos de coisas novas", disse Martin. Ele acrescentou que o disco terá o que poderá ser a melhor canção do Coldplay até agora. "Para que nós nos emocionemos tanto com um novo álbum temos que ter uma canção que sintamos que todos devem ouvir antes de nossa morte, de outro modo, estaríamos terrivelmente deprimidos", disse Martin. "Não, eu não posso falar sobre ela, mas é basicamente genial", brincou. Martin, que comemorou seu aniversário de 30 anos em uma praia no México na semana passada, também disse que ele está orgulhoso do ativismo do Coldplay em defesa do livre comércio ao redor do mundo e do apoio aos fazendeiros pobres nos países em desenvolvimento. Além disso, o vocalista do Coldplay disse aguardar ansiosamente pelo fim do governo do presidente George W. Bush. "Eu penso que nós estamos ansiosos em todo o mundo pelas eleições americanas do próximo ano", disse.