Coldplay adia show nos EUA por causa do furacão Harvey

A banda de rock britânica Coldplay foi forçada a adiar um show em Houston, no Texas, Estados Unidos, programado para a noite desta sexta-feira, 25, quando o furacão mais poderoso em dez anos chega ao local.

Houston não está diretamente no caminho da tempestade, mas espera-se que receba até 50 centímetros de chuva. "Nós realmente queríamos tocar hoje à noite, mas sentamos todos juntos vendo a notícia sobre a tempestade, sentimos que não podemos pedir a ninguém para colocar sua segurança em risco", disse a banda no Twitter.

"Então, infelizmente, teremos que adiar." Os detalhes sobre a nova data do show e o reembolso seriam publicados mais tarde, segundo a banda. O Coldplay, que está em turnê nos Estados Unidos, tuitou de Houston na noite de quinta-feira que estava em comunicação com as autoridades locais e preparados para tocar ou cancelar, dependendo do clima e da segurança.