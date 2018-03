Co-fundadores do Sonic Youth anunciam separação

NORTHAMPTON (15 de outubro) - Os co-fundadores do Sonic Youth, Thurston Moore e Kim Gordon, separaram-se após 27 anos de casamento e o futuro da barulhenta banda de rock é incerto, disse uma empresa ligada ao selo do grupo. A banda tem um show marcado em São Paulo para 14 de novembro.

O Sonic Youth, incluindo os pioneiros do indie rock Moore e Gordon, seguirá em frente com sua turnê norte-americana em novembro como previsto, disse Catherine Herrick, porta-voz do Beggars Group, dono do selo que representa a banda, o Matador, num comunicado.

"Planos para além de novembro são incertos", afirmou. A banda tem cinco shows marcados a partir de 5 de novembro, começando em Buenos Aires nessa data, e terminando com um show em São Paulo dia 14 de novembro.

Gordon, 58, e Moore, 53, fundaram o quarteto em 1980 em Nova York em meio ao movimento "no wave".

Moore e Lee Ranaldo ficavam à frente das guitarras e Gordon tocava baixo. O baterista Steve Shelley entrou para a banda mais tarde.

Moore e Gordon vivem em Northampton, Massachusetts, com sua filha, Coco, 17, que também é cantora e toca na banda Big Nils.

O 16º disco da banda saiu em 2009 com o título "The Eternal".

