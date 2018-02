Co-fundador da banda America morre aos 60 anos

SÃO PAULO - Morreu no último domingo, 24 de julho, o músico Dan Peek, um dos fundadores da banda de folk rock America.

Os três integrantes originais do America nasceram nos Estados Unidos, mas se conheceram na Inglaterra em um colégio para filhos de militares norte-americanos radicados na Europa.

Dan Peek participou do momento de maior sucesso da banda, na primeira metade da década de 70, quando lançaram canções como "Horse With No Name", "Sister Golden Hair" e "Lonely People".

À época, boa parte dos álbuns do grupo foram produzidos por George Martin, mesmo produtor de praticamente todos os trabalhos dos Beatles

Em 1977, Peek deixou o America e dedicou-se a uma carreira solo orientada para um gênero de menor projeção, o "pop cristão", com letras repletas de referências religiosas.

Em seu site oficial, o America deixou uma homenagem ao ex-integrante. Confira abaixo uma performance ao vivo da banda tocando seu maior clássico, "Horse With No Name":