CNN vê 'fantasma' de Michael Jackson em sala de Neverland

Confira o vídeo do "fantasma" de Michael Jackson (em inglês)

Como a "aparição" atravessa uma área entre a câmera e a lareira, parece tratar-se de uma espécie de holografia - francamente, parece que alguém passou na frente de um holofote em outra sala e a luz projetou a sombra. A emissora garante que não sabe explicar do que se trata. Um velho amigo de Jackson, Miko Brando, viu a imagem e disse: "Eu gostaria que fosse ele". A imagem foi exibida diversas vezes pela emissora na noite de segunda-feira, véspera do show-funeral de Michael no Staples Center de Los Angeles.

Durante ensaio na tarde de segunda-feira, para o tributo, a cantora Jennifer Hudson cantou Hold On, e o cantor John Mayer apenas tocou guitarra.