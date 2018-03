Clube onde Beatles estrearam vira patrimônio histórico O clube num porão de Liverpool onde os Beatles atuaram pela primeira vez foi declarado patrimônio histórico pelas autoridades britânicas. O Casbah Coffee Club abriu suas portas em 29 de agosto de 1959, na casa do primeiro baterista do grupo, Pete Best, no bairro de West Derby, em Liverpool. A mãe de Best comprou a propriedade após ganhar uma aposta nas corridas de cavalos e aceitou reservar o porão para os jovens músicos. John Lennon, Paul McCartney e George Harrison deram no Casbah Coffee Club seu primeiro show, quando a banda ainda chamava The Quarrymen. Em breve Best se uniu a eles como baterista, e a banda mudou o nome para The Silver Beatles. Os quatro jovens atuaram no local diversas vezes, até seu fechamento, em 1962, com um show para 1.500 pessoas. O clube conservou o seu estado original e suas paredes ainda mostram aranhas, dragões, arcos-íris e estrelas pintados pelos integrantes do grupo e da primeira mulher de John Lennon, Cynthia, além de instrumentos musicais dos anos 60, amplificadores e cadeiras da época. O responsável de Cultura do governo trabalhista, David Lammy, aceitou incluir o porão na lista de edifícios protegidos atendendo a uma recomendação do English Heritage, órgão que cuida do patrimônio histórico.