Clipe na web mostra Britney Spears vítima da mídia

Com a música Peace of Me, que já está circulando pela internet, a cantora Britney Spears é perseguida pelos paparazzi e usa disfarces como peruca, capa, óculos escuros, para fugir do assédio da imprensa. É um clipe sobre o drama da pop star vigiada por fotógrafos o tempo todo. Daí o refrão do clipe: "você quer um pedaço de mim?" Veja também: Veja o clipe 'Piece of Me' no YouTube A cantora vive um longo inferno astral desde que se separou do marido, que era dançarino nas coreografias de seus shows, em julho deste ano. Eles foram casados por dois anos e têm dois filhos, Sean Preston, de 2 anos, e Jayden James, de 1 ano. Depois dos vários escândalos em que foi fotografada sem calcinhas, careca e embriagada em clubes noturnos, sempre clicada pelos fotógrafos, a cantora perdeu a guarda dos filhos para Federline. Ambos brigam na Justiça pela custódia dos filhos.