Clipe do Radiohead foi coreografado por dançarino britânico

Parece improviso, mas não é. A dança bizarra que o líder da banda britânica Radiohead, Thom Yorke, faz no clipe da música Lotus Flower, do mais recente álbum, The King of Limbs, foi elaborada pelo coreógrafo britânico Wayne McGregor, diretor artístico da Wayne McGregor Random Dance, companhia de dança britânica fundada em 1992, em Londres. Na coreografia, Thom retorce o corpo, balançando os braços, mãos. A direção do vídeo é assinada por Garth Jennings, conhecido pelas produções para bandas como Blur, Vampire Weekend e Beck. O clipe, que tem 5 minutos de duração, foi postado hoje no Youtube e, até as 19h de hoje, havia sido visto mais de 270 mil vezes.

O grupo antecipou em um dia a liberação do inédito The King of Limbs, vendido em dois formatos: MP3 (US$ 9) ou WAV (US$ 14). O lançamento estava previsto para este sábado (19). O Radiohead havia planejado fazer um show aberto em Tóquio nesta sexta (18) para divulgar o novo CD, mas a apresentação foi cancelada. Segundo a Time Out japonesa, a falta de segurança impossibilitou o show na Praça Hachico, ponto turístico da metrópole. O álbum pode ser comprado pelo site www.thekingoflimbs.com .

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja o tracklist de King of Limbs:

- "Bloom"

- "Morning Mr Magpie"

- "Little By Little"

- "Feral"

- "Lotus Flower"

- "Codex"

- "Give Up the Ghost"

- "Separator"

(com informações do Território Eldorado)