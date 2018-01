Clipe de Pabllo Vittar volta ao YouTube após ataque hacker

O clipe para a música K.O., da drag queen Pabllo Vittar, está de volta ao YouTube após ter sido deletado por hackers, que atacaram e acessaram a conta da cantora na plataforma de vídeos no início da manhã.

O videoclipe retornou à plataforma sem alterações na sua contagem de visualizações, que marca, no momento da reportagem, com mais de 133 milhões de acessos.

Em seu Twitter, Pabllo Vittar declarou que o ataque ao seu canal foi um ato de ódio. "LGBTfobia existe sim!", escreveu. A cantora ainda mandou um recado para os hackers. "Me aceita!"

A assessoria da cantora, em nota ao Estado, afirmou que a cantora está tomando "providências legais e técnicas para a regularização do seu canal oficial no Youtube". "Invasões virtuais como essa são consideradas crime, assim como a discriminação demonstrada nos atos do(s) hacker(s), que não será tolerada em espaços digitais destinados à arte e liberdade de expressão", diz a nota.

De acordo com a equipe de Pabllo, não só o canal da cantora como o e-mail de acesso foram alvo dos ataques dos hackers.

K.O. faz parte do álbum de estreia de Pabllo Vittar, Vai Passar Mal, que chegou às lojas no início do ano. O seu próximo single, Corpo Sensual, uma parceria com Matheus Carrilho, da Banda Uó, estreia no YouTube em 6 de setembro.