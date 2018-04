Clínica do médico de Michael Jackson é revistada pela polícia

Agentes do Departamento Antidrogas (DEA) e detetives da polícia de Los Angeles revistaram hoje o escritório de Conrad Murray, o médico pessoal de Michael Jackson e que esteve presente no momento da morte do artista. O rei do pop morreu de parada cardíaca em 25 de junho, em Los Angeles, pouco antes de iniciar uma turnê de 50 shows em Londres. As causas de sua morte ainda são desconhecidas e o resultado da autópsia é esperado para a próxima semana, segundo o IML de Los Angeles.

As autoridades disseram ao canal de televisão ABC que a operação aconteceu nesta quarta, 22, na cidade de Houston (Texas), aonde uma caravana de 15 veículos, com mais de 20 agentes da DEA, assim como policiais de Los Angeles e Houston, foi por volta das 10h20 (12h20 de Brasília).

Um comunicado divulgado pelo escritório do advogado de Murray, Edward Chernoff, explicou que as autoridades investigam atualmente evidências de "homicídio sem premeditação".

"A ordem de registro autorizou às autoridades a buscar uma série de artigos, incluindo documentos, que achavam que constituíam provas do crime de homicídio sem premeditação", disse.

Além disso, Chernoff afirmou que os investigadores requisitaram o disco rígido de um computador e 21 documentos, nenhum deles requerido anteriormente pelas autoridades.

O escritório do doutor Murray fica na rua Montgomery, dentro da clínica Armstrong, cujo proprietário é um médico que perdeu a licença em 2005 por receitar a seus pacientes mais remédios que o necessário, segundo as autoridades.

A ordem de revista foi obtida pela DEA e pela polícia de Los Angeles por causa dos resultados preliminares obtidos após a autópsia a Michael, que mostraram que a causa da morte poderia estar relacionada ao uso do Propofol, um potente anestésico geralmente usado em cirurgias.

Este sedativo foi encontrado pelas autoridades na residência alugada do cantor.

Um dos mais graves efeitos colaterais do Propofol - remédio só disponível para pessoal médico e administrado por via intravenosa - é que pode provocar parada cardíaca se for administrado em combinação com certos analgésicos, mas poderia chegar a causar esse efeito sozinho, caso a dose fosse exagerada.

Segundo vários meios de comunicação americanos, existem "sérios indícios" que identificam o doutor Murray como a pessoa que administrava este anestésico a Michael.

Murray, de 51 anos, descobriu o cantor inconsciente em sua residência alugada em Holmby Hills na manhã de 25 de junho, e fez reanimação cardiopulmonar até a chegada da ambulância.

Através de seu advogado, Murray disse que não administrou nenhum narcótico ou outros remédios que pudessem ter causado a morte de Michael.

Chernoff publicou um comunicado através do site de sua empresa no qual explicava que os investigadores do condado de Los Angeles tinham solicitado ter acesso a documentos médicos adicionais de Murray.

"O juiz de instrução quer esclarecer a causa da morte e nós compartilhamos esse objetivo", disse Chernoff.

"Com base na descrição minuto a minuto e ponto a ponto dos últimos dias de Michael Jackson a cargo do doutor Murray, ele não deveria ser um alvo criminal", concluiu.