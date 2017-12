Cliff Williams, baixista do AC/DC, anuncia saída da banda

Mais uma baixa no AC/DC. A banda anunciou oficialmente nesta terça-feira, 20, a saída do baixista Cliff Williams. O músico vai se aposentar. A notícia foi divulgada em uma série de vídeos gravados pelos integrantes para celebrar o fim da turnê Rock or Bust. Enquanto o guitarrista e líder Angus Young e o baterista Chris Slade agradecem a presença dos fãs nas apresentações, Cliff anuncia: "Chegou a minha hora de sair.Não é porque perdemos Malcolm (Young, guitarrista), Phil (Rudd, baterista) ou Brian (Johnson, vocalista). Tudo muda quando essas coisas acontecem", diz ele.

O baixista ainda cita a morte do antigo vocalista, Bon Scott, nos anos 1970, para explicar a decisão. "Quando Bon morreu, as coisas mudaram. Tudo muda", admite o músico, que entrou na banda em 1977. "Então não é sobre isso (saídas dos integrantes), só estou pronto para me aposentar das turnês", conclui. O músico revela que os planos para o futuro estão reservados para a família.