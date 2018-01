Fãs relatam problemas na compra de ingressos para o show de David Gilmour em São Paulo

Várias pessoas relataram problemas na hora de comprar ingressos para o show de David Gilmour em São Paulo, especialmente na manhã desta sexta-feira, 11. As vendas estavam marcadas para abrir às 22h de quinta-feira, 10, e como é de costume nesse tipo de evento houve instabilidades no site de compra (nesse caso, o Ingresso Rápido).

Fãs do músico postaram mensagens nas redes sociais alegando que o site cobrou mais do que a quantidade ingressos desejada (cobrou por 5 ingressos no lugar de 2, por exemplo) e que não enviou e-mails de confirmação.

Por meio da assessoria de imprensa, a empresa disse ao Estado que por causa da grande procura, o site apresentou "momentos iniciais de instabilidade", mas que o ajustes necessários foram implantados. De acordo com a empresa, nas primeiras sete horas, mais de 35 mil pessoas já haviam garantido seus ingressos.

Ainda há ingressos disponíveis para alguns setores. A Pista Premium e as cadeiras superiores (ingressos mais caros e mais baratos, respectivamente) estão esgotadas de acordo com o site do Ingresso Rápido.

A empresa informou que abriu um canal de contato "dedicado para atender com prioridade quem teve qualquer dificuldade ou problema no momento da compra", e orientou os fãs a enviar um email para contato@ingressorapido.com.br e colocar "David Gilmour" no assunto.

Sobre os problemas relatados em relação a cobranças indevidas, a empresa se limitou a dizer que vai avaliar caso a caso.

Veja alguns relatos feitos por usuários no Facebook, no evento do show: