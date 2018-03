Claudia Leitte traz nova turnê a São Paulo

Após o sucesso da turnê Rhytmos, lançada em julho, Claudia Leitte leva aos palcos do País uma nova turnê, Claudia Leitte Tour 2011. A cantora leva sábado, 12, ao Via Funchal, em São Paulo, o show que mostrou no ano novo em Salvador (BA).

A apresentação deve ser marcada por um repertório de grandes sucessos e projeções em grande painel de led. "Vai ser uma festa! Estou ansiosa em mostrar nosso novo show aqui na capital paulista", celebra a cantora.

Com o hit do verão Água na boca do povo, Claudia apresenta um mix de musicalidade, com novas composições e um revival de sucessos. Ela promete cantar, ainda, músicas como As Máscaras, que dá nome ao disco mais recente da carreira, além de Don Juan e Famo$a, que lideram as paradas nas rádios.

Na apresentação para o público paulistano, Claudia vai repetir a performance feita no Festival de Verão de Salvador, quando "voou" e fez acrobacias pendurada por um cabo de aço enquanto cantava, no melhor estilo Beyoncé.

SERVIÇO:

Claudia Leitte no Via Funchal

Sábado, 12/2, às 23h

R. Funchal, 65 - Vila Olímpia

Ingressos: R$ 35 (pista /feminino/ meia) a R$ 150 (mezanino /masculino/ inteira)

Classificação: 16 anos