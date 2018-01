Claudia Faissol: 'Não entendi o que está por trás de tudo isso'

A jornalista Claudia Faissol, no centro da polêmica que envolve a família do músico João Gilberto desde que a filha do músico, Bebel Gilberto, pediu na Justiça a interdição do pai como uma forma para protegê-lo, escreveu ao jornal respondendo brevemente a algumas acusações. Faissol, segundo disse o filho de João Gilberto, João Marcelo, ao jornal O Globo "é uma criminosa e continua a roubar do meu pai... Se as finanças do meu pai não estivessem um circo, ele estaria cheio de dinheiro."

Eis a carta, com um raro momento de defesa de Faissol à jornalista do Estado, Roberta Pennafort: "Eu já tinha até escrito um depoimento para você ontem à noite e gostaria muito de te contar essa história, mas, por orientação de amigos advogados, só devo me pronunciar depois de conhecer os autos do processo, que correm em segredo de justiça. Entenda, tenho uma filha de 13 anos para preservar e essa é a minha única preocupação no momento. Fui acusada de sequestro quando João Gilberto respondeu à Universidade de Columbia e queria ter comparecido a ocasião de condecoração de doutor honores causa. Até agora não entendi o que está por trás de tudo isso. Segue também a conta com o valor da escola da minha filha que é paga por mim há muito tempo. Hoje, ela dispõe de meia bolsa de estudos. Peço que não revelem o nome da escola para proteção dela e de outras crianças." Claudia se refere às acusações de que estaria indevidamente usando dinheiro de João para suas despesas. "Ainda estou a procura de um escritório sério de direito de família que possa defender minha filha, dentro das minhas condições. Agradeço sua atenção. Um abraço, Claudia Faissol"