Clássicos de Tom Jobim são regravados por Chitãozinho & Xororó

Chitãozinho & Xororó preparam uma homenagem ao maestro Tom Jobim. A dupla regravou clássicos do lendário cantor e compositor brasileiro, que morreu em 8 de dezembro de 1994. Garota de Ipanema, Ligia, Águas de Março e Eu Sei Que Vou Te Amar são algumas das músicas que estarão presentes neste novo disco que chegará às lojas no começo do ano que vem.

O álbum Tom do Sertão foi produzido por Edgard Poças, Ney Marques e Cláudio Paladini e o repertório abrange parte da obra de Jobim, com músicas da década de 1950, início de sua carreira como compositor, além de canções ícones como Eu não existo sem você e Chega de Saudade, marco da bossa nova.

Nesta semana, Chitãozinho & Xororó divulgaram o clipe da canção Correnteza. Gravado em Sousas, próximo a Campinas, em São Paulo, o vídeo foi dirigido por Marcelo Colaiacovo com direção de fotografia de Raphael Varandas e produção da Crocodilo Filmes. "A ideia era fazer um resgate emocional mesmo, conceito de todo projeto. Este álbum é, inclusive, o mais sertanejo de toda nossa carreira", afirmou a dupla no material de divulgação.