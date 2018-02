Clássicos de Raul Seixas ganham novas versões exclusivas; ouça

Antes do lançamento oficial do box 25 Anos Sem Maluco Beleza, que a Gravadora Eldorado prepara para colocar nas lojas no início de outubro, o Estadão revela três faixas de dois discos inéditos que estarão no material. Não Pare na Pista e Sessão das 10 foram extraídas do disco que traz um show gravado ao vivo na cidade de Patrocínio (MG), em 1974. E Maluco Beleza saiu do repertório que Raul mostrou no segundo festival de Águas Claras, no interior de São Paulo, em 1981.

A caixa, que tem a produção de Sylvio Passos, detentor do maior acervo de Raul e presidente do fã-clube Raul Rock Club, terá ao todo seis CDs (quatro relançamentos, originais dos anos 80, e os dois inéditos) e um DVD com uma entrevista concedida por Raul à Rádio Eldorado em 1983 e um mini-documentário que revela o impressionante arquivo de Passos em sua casa, na Zona Norte de São Paulo.