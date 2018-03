Clarão na noite torta

Na adolescência, quando Zélia Duncan teve contato com a música dos paulistas Luiz Tatit e Itamar Assumpção (1949-2003), fez de tudo para entender o que aquela arte estranha, com força na palavra canto-falada, considerada "de vanguarda", tinha a dizer. Coube a ela, melhor do que a ninguém, decifrar e esclarecer para o grande público do universo pop em que sedimentou sua carreira esses bichos de sete cabeças. Veio até São Paulo ver o que é bom pra tosse e aqui realizou dois de seus mais importantes e ricos projetos artísticos: ToTatiando, um dos melhores de 2012, e agora Tudo Esclarecido, que encerra temporada amanhã no Sesc Pinheiros, é de cara um marco de 2013.

Ambos estão ligados não apenas por profissionais de som e imagem em comum e pela encenação de caráter teatral, realçando na cantora sua verve de atriz, mas, até por isso mesmo, por uma entrega emocional e uma dedicação (ir)reverente, inteligente e prazerosa ao cancioneiro desses dois invulgares compositores, como é raro ver hoje entre as jovens intérpretes. Nada está ali por acaso, desde a imensa cortina de filó, atrás da qual ela e os músicos já estão posicionados antes do início, preparando-se para a função.

Zélia abre mão de seu trabalho autoral, mas, no caso de Itamar, quem não o conhece pode até imaginar que certas canções - como Tua Boca, Não É Por Aí e Quem Mandou, que seu público já assimilou e têm potencial para virar hits - poderiam ter a assinatura dela, tamanha a identificação com seu estilo. Muita influência de negritude nela vem de Itamar, soulful, bluesy.

Além do álbum novo inteiro, ela canta outras entre as 11 que já havia gravado dele, incluindo a funky Código de Acesso, temas que caem muito bem pela primeira vez em sua grande voz - como Fico Louco e Milágrimas - e traçados inéditos, alguns em forma de vinheta, como o bordado de Ciúme Doentio com Ciúme do Perfume, outros em citações complementares, como Berenice, Venha Até São Paulo e Fim de Festa.

Várias em uma

O roteiro (dela e Isabel Teixeira, a diretora geral) é uma longa jornada de amor noite adentro, dividido em quatro atos com um prólogo. Alternando situações de paixão, ciúme, dor, entrega e rompimento, ora ela é serena, ora melancólica, intensa, provocativa, irônica, bem-humorada, marrenta de óculos escuros, ficando louca, fazendo cara de má, ameaçadora, incorporando o Nego Dito, cantando mais do que nunca nessa atividade progressiva.

Há, naturalmente grandes momentos de prazer sensual em que ela se transforma em outras, como diz na canção Quem Canta Seus Males Espanta, prendendo os cabelos e depois soltando-os, despindo-se de uma sobrecapa, exibindo a morenice em transparências e zíperes abertos.

Tanto o cenário abstrato (que parece simular formas de pétalas de orquídea, a flor predileta de Itamar) como os traçados geométricos no chão do palco, e os figurinos de Simone Mina são minimalistas, explorando o branco. Às vezes a luz de Alessandra Domingues e Cristiano Desideri faz o papel da cenografia, como os raios refletidos sobre globos de espelhos fixos no chão na bela balada Mal Menor e na folky-funky Não É Por Aí.

Grandes lâmpadas quentes sobre os cinco músicos - Webster Santos, Ezio Santos, Christiaan Oyens, Leo Brandão e Lúcio Vieira - produzem belos efeitos, especialmente quando todas se voltam para ela no centro no número mais delicado e minimalista do show, em que ela canta Milágrimas (uma das parcerias de Itamar com Alice Ruiz), acompanhando-se apenas de um ukulele, em tom baixíssimo.

Zélia inseriu o verbo Itamar em seu dicionário na forma de degustação prazerosa e ritmada de seus versos. Nada mais apropriado que os arranjos - uma surpresa a cada canção, ora com efeitos de slide guitar, ou toques de sambalanço, algo de baião e jazz, ritmos quebrados, distorções sutis, linhas tênues climáticas - tenham uma força delicada, abrindo clareiras para as palavras respirarem. Afinal, não é por acaso que ela se deixa concluir que "entre as coisas perdidas, estão os melhores achados". Para se apreciar mais detalhes uma vez só não basta. Merece reprise.

ZÉLIA DUNCAN

Sesc Pinheiros. Rua Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje, 20 h; amanhã, 18 h. Ingressos esgotados.