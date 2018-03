Clapton para ser visto

Eric Clapton não precisa mais de biografias desde que ele mesmo resolveu operar um autoexorcismo, indo aos infernos da alma e escrevendo suas memórias nada gentis consigo mesmo. Foi tamanha sua honestidade e impetuosidade que ninguém, desde 2007, se atreveu a escrever uma linha sequer de sua lucrativa história - algo que antes faziam aos montes. Clapton devastou-se ao lembrar, por exemplo, de como traiu o grande amigo George Harrison ficando com Patty Boyd, então mulher do ex-Beatle, na cozinha de sua casa.

Chris Welch, esperto, não cai na heresia de querer passar por cima da história sedimentada do guitarrista com uma nova biografia. Mas lança agora Clapton - A História Ilustrada Definitiva usando o artifício do livro almanaque para driblar responsabilidades biográficas. Seu texto é longe de ser brilhante e não há ali um grau de novidade que possa mudar o rumo de uma história já dissecada pelos tabloides ingleses e pelo próprio guitarrista. Mas o livro vale por aquilo que se vê - muitas vezes mais até por aquilo que se lê. As imagens são preciosas, trazem capas de discos, bilhetes de shows e reprodução de encartes que valem a aquisição.

Curioso que o próprio Clapton escreveu em sua biografia o quanto despreza os discos que fez de finais dos anos 70 até o fim dos 90. Pois está aí a fase mais contemplada. "O mundo todo esperou ansioso quando os superastros do rock se reuniram para fazer um disco, com os dedos cruzados e imbuídos de uma grande dose de fé cega", escreve o autor quando entra no assunto do grupo Blind Faith, que Clapton formou em 1969 com Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Grech. A banda durou pouco e veio logo depois do Cream, o primeiro grande trio do rock and roll do qual Clapton saiu depois que resolveu parar de tocar enquanto Baker e Jack Bruce 'viajavam' em seus instrumentos. Se eles nem perceberam que o amigo não tocava, não fazia mais sentido estar ali no palco, ao lado deles. E só, Clapton virou deus.