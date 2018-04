Cirurgia em integrante do Kings of Leon faz banda adiar shows

O Kings of Leon adiou nove shows que faria em março na Austrália e na África do Sul por causa da cirurgia a que se submeteu o baterista Nathan Followill, informou nesta segunda-feira, 31, o site do semanário britânico NME.

"Peço desculpas para todos os fãs na Austrália e na África do Sul. Meu braço precisa de mais tempo para se recuperar, mas estaremos de volta de volta mais para o final do ano", disse Followill em seu perfil no Twitter.

O integrante da banda sofreu uma lesão no bíceps e não poderá tocar nos próximos três meses. As apresentações serão adiadas para novembro, mas as datas exatas ainda não foram definidas.