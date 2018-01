Cirque du Soleil leva à Europa sua homenagem a Michael Jackson

"Michael Jackson: The Immortal World Tour", único grande show-tributo aprovado pelo espólio do cantor, estreará em Londres em 12 de outubro, e depois disso passará por Alemanha, Áustria, Dinamarca, Finlândia, Suécia e Espanha.

O espetáculo reúne os maiores sucessos de Jackson, números de dança e as tradicionais acrobacias e truques de equilibrismo da trupe canadense, numa celebração do impacto do cantor de "Thriller" sobre a cultura pop mundial.

A estreia do show aconteceu em outubro de 2011 em Montreal, passando depois por diversas cidades do Canadá e EUA.

Jackson morreu em junho de 2009, aos 50 anos, vítima de uma overdose de medicamentos, semanas antes de iniciar uma temporada de shows em Londres. O uso da sua imagem e da sua música hoje depende dos administradores do seu espólio.

(Reportagem de Jill Serjeant)