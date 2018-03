Cinemas reapresentam show de Red Hot Chili Peppers nesta sexta-feira

SÃO PAULO - O show transmitido ao vivo pelo Red Hot Chili Peppers nos cinemas brasileiros na semana passada terá reapresentações no dia 9 de setembro.

Um concerto para apresentar do novo disco da banda, o I'm With You, em Colônia, na Alemanha, na última terça-feira, 30, foi exibido via streaming em vários países.

A reapresentação foi confirmada nas principais capitais brasileiras e os ingressos estão à venda pelo site Redhot.mobz.me. As entradas, que na primeira exibição custavam R$ 60 reais, agora são vendidas por cerca de R$ 20, de acordo com o site da Ingresso Rápido.

I'm With You é o primeiro álbum da banda em cinco anos - último disco do Red Hot, Stadium Arcadium, foi lançado em 2006 - e além de quebrar um hiato de meia década, inicia trajetória com novo guitarrista, Josh Klinghoffer, substituto do respeitado John Frusciante.

O Red Hot Chilli Peppers vem ao Brasil este mês e se apresenta em São Paulo e no Rock in Rio.