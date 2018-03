Cinegrafista diz ter vídeo de Madonna e jogador fazendo sexo

Um cinegrafista alegou possuir um vídeo que mostra Madonna fazendo sexo com o jogador de beisebol Alex Rodriguez; a gravação estaria à venda por cerca de um milhão de libras esterlinas. Veja também: Madonna ama mais a si mesma do que ao marido, diz irmão Turnê de Madonna pode passar pelo Brasil Segundo vários e-mails enviados pelo operador de câmera à imprensa, o vídeo teria sido gravado de forma oculta, há dois meses, em um apartamento pertencente a um conhecido de Madonna, onde a cantora e Rodriguez se encontravam com freqüência. O cameraman, que também é amigo do proprietário do apartamento, disse que descobriu que os dois se encontravam no local e que, por isso, instalou uma câmera escondida com a lente apontada para o sofá. Em um comunicado divulgado no domingo, 20, os advogados de Madonna declararam estar "a par" das afirmações do cameraman, mas não fizeram outros comentários. De acordo com o tablóide Daily Star, a popstar disse ser apenas amiga do jogador do New York Yankees, tanto que o ajudou a procurar uma casa em Nova York. O tablóide ainda escreveu que, mesmo que a história do vídeo seja verdadeira, isso poderia causar problemas legais ao operador de câmera, que poderia ser acusado de invasão de privacidade e por invasão de propriedade privada. Nas últimas semanas, Madonna vem negando incessantemente que o seu casamento com o cineasta britânico Guy Ritchie teria terminado.