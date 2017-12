Cinco momentos da carreira de Joe Cocker

Veja cinco momentos marcantes da carreira de Joe Cocker:

1. Delta Lady

Depois do estouro absoluto de With a Little Help From My Friends, tanto nas paradas quanto no performático show de Woodstock, em 1969 (eternizado no documentário Woodstock, de Michael Wadleigh, lançado no ano seguinte), em 1970 Cocker gravou e lançou seu próximo single. Aproveitando o sucesso, Delta Lady (de Leon Russell) tem um pouco de tudo que Cocker misturou e levou ao palco: soul, rock, blues - a performance abaixo, com os Mad Dogs & Englishmen (uma banda de mais de 20 pessoas que acompanhou Cocker nos anos 1970), vale a pena.

2. Woman to Woman

Como bem lembra a revista NME, você pode até não se lembrar dessa música, mas a introdução logo traz algo à mente. Composta por Cocker (cujo trabalho como compositor é eclipsado por suas versões de outros músicos) e Chris Stainton, ela foi 'sampleada' diversas vezes em trabalhos muito difundidos de hip-hop, como em California Love, de Tupac e Dr. Dre.

3. John Belushi

O comediante americano John Belushi (1949-1982), estrela do Saturday Night Live nos anos 1970, fez uma esquete com uma imitação sensacional de Joe Cocker em Woodstock (inclusive com uma roupa muito parecida com a que o músico usou em 1969). A repercussão foi tanta que quando Cocker voltou ao programa, em 1976, Belushi se junto a ele no palco e o dueto também é memorável. Isso que é homenagem.

4. Prêmios

Gravado para o filme A Força do Destino/An Officer And A Gentleman, de 1982, um dueto com Jennifer Warnes, Up Where We Belong rendeu Oscar, Globo de Ouro, BAFTA Award e um Grammy. Como também lembra a NME: ainda foi usada em episódio dos Simpsons. Ouça a música (que não poderia ter saído de outra década que não os anos 1980):

5. Megassucessos

Além de Up Where We Belong, Joe Cocker alcançou as paradas americanas outras diversas vezes, especialmente nos anos 1970. Put Out The Light, Midnight Rider, Feelin' Alright, She Came in Through the Bathroom Window, High Time We Went / Black Eyed Blues, Cry Me A River, When The Night Comes, The Letter e You Are So Beatiful / It's a Sin When You Love Somebody são as canções na voz de Cocker listadas pela revista Billboard que chegaram às listas.