Cinco canções para lembrar Gonzaguinha, que faria 70 anos

Filho do Rei do Baião, Gonzaguinha completaria nesta terça, 22, 70 anos de idade. Cantor e compositor, Luiz Gonzaga Junior morreu em um acidente de carro no dia 29 de abril de 1991. Apesar de filho de Gonzagão, músico trilhou sua carreira independente, deixando sua marca em composições inesquecíveis.

Em sua trajetória lançou 19 discos, que trazem canções como Começaria tudo outra vez, Explode Coração e Grito de alerta. Reconhecido pelos grandes nomes da MPB, teve suas composições gravada por Maria Bethânia, Simone, Elis Regina, Fagner, Joanna.

Vale recordar alguns desses muitos sucessos do inesquecível Gonzaguinha. Confira:

Em 1990 Gonzaguinha participou do Ensaio, da TV Cultura