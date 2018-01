Cinco canções inéditas de Bowie podem ser lançadas até o Natal

Há mais a se conhecer sobre o último ato de David Bowie. Segundo as palavras do produtor do astro inglês, Tony Visconti, em entrevista antes da morte de Bowie ao jornal 'Los Angeles Times', existe material inédito que pode ser lançado ainda este ano. "Há mais cinco canções dessas sessões que ainda não foram lançadas. Então, podemos ficar ansiosos para o próximo Natal e esperar uma edição de luxo". Ele se referia às canções que ficaram de fora do disco 'Blackstar', lançado na sexta-feira, dois dias antes da despedida do roqueiro.

O alento maior é que, neste caso, não seriam músicas renegadas pelo artistas, que acabariam sendo expostas à sua revelia. As canções guardadas, segundo Visconti, já teriam como destino acertado uma versão deluxe de 'Blackstar'. Tudo mercadologicamente pensado, como gostava David Bowie.

É justamente das sessões de gravação do último trabalho que surgiram as cinco músicas, programadas, inicialmente, para serem lançadas na versão "deluxe" do álbum. A informação é de reportagem do jornal "Los Angeles Times", que entrevistou o produtor do disco, Tony Visconti, antes da morte de Bowie. O camaleão já havia usado a mesma estratégia com o disco The Next Day, de 2013. Um ano depois do lançamento oficial, uma segunda edição chegou às lojas com dez músicas novas, incluindo canções e remixagens.