Cidade 'perdoa' Rolling Stones, depois de bani-los por 44 anos Eles tocaram para platéias lotadas no mundo inteiro, menos em um lugar: a cidade de Blackpool, no Reino Unido. Pelo menos até agora. Depois de serem banidos da cidade por quase meio século, os Rolling Stones estão liberados para tocar lá novamente, informou o conselho local na quinta-feira. O banimento foi imposto em 1964, depois de uma briga em um dos primeiros shows da banda, no Empress Ballroom. Lustres foram quebrados, assentos destruídos e um piano Steinway, danificado, depois que uma das 7 mil pessoas da platéia teria dado uma bofetada no guitarrista Brian Jones. Mas agora o conselho escreveu ao grupo, dizendo que tudo está perdoado. "Se eles nos perdoarem, nós os perdoaremos", disse à Reuters na quinta-feira o líder do conselho, Peter Callow. "O banimento está oficialmente suspenso e eu adoraria vê-los tocar em Blackpool. Nada me deixaria mais satisfeito." A banda não fez nenhum comentário imediato. (Reportagem de Andrew Hough)