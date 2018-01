Cidade Negra ensaia discurso político, mas faz show 'good vibes'; veja 7 momentos

O Cidade Negra abriu as atividades do último dia de Rock In Rio, neste domingo, 27, com a intenção de trazer boas vibrações para o público que aguarda por Katy Perry, prioritariamente.

Reggae solto, radiofônico, cheio de sucessos do grupo. A banda soube conduzir o show com alguma dose de nostalgia e uma canção inédita.