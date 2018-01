Chuva e tráfego pesado dificultam vida de fãs no Festival de Glastonbury

O céu cinzento e muita chuva deram as boas vindas aos fãs de música que chegavam nesta quarta-feira, 2, para assistir ao Festival de Glastonbury, na Inglaterra, e os organizadores pediram aos motoristas para adiarem suas viagens devido ao tráfego pesado.

Dezenas de milhares de pessoas devem comparecer para o festival realizado em um campo no sudoeste inglês, no qual Adele, Coldplay e Muse serão alguns dos destaques do final de semana.

"O tempo úmido atual e as condições do terreno ainda estão causando congestionamentos perto do local. Mas temos prazer em informar que o quadro está melhorando", disseram os organizadores na "glastofest", a página oficial do evento no Instagram.

"Nosso conselho para aqueles que ainda não saíram de carro/van é ficarem onde estão por hora, por favor... quanto mais tarde saírem, menos tempo passarão na fila".

Aqueles que já chegaram a Worthy Farm, em Somerset, tiveram que arrastar seus pertences através de campos enlameados e montar barracas no chão molhado.

O festival acontece até domingo.