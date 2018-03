Chuva deve atrasar primeiro show de Justin Bieber em São Paulo

SÃO PAULO - A forte chuva que atingiu a capital paulista no fim da tarde deste sábado, 8, fez com que o Estádio do Morumbi ficasse sem energia elétrica. A luz voltou em pouco tempo graças aos geradores, mas o incidente deve atrasar os shows de outras bandas que se apresentam no Z Festival - consequentemente, a atração principal da noite, Justin Bieber, deve entrar no palco mais tarde que previsto, 20h.

Entre os fãs, o clima no estádio é de expectativa. O ídolo teen causa alvoroço desde o início da semana, quando aterrissou no Brasil para uma série de cinco shows. Dezenas de barracas se acumulavam em frente ao Morumbi desde quinta-feira.

Bieber, de 17 anos, estreou por aqui na última quarta-feira, 5, em um show para 40 mil pessoas no Rio de Janeiro. Amanhã, fará outra apresentação em São Paulo.

Esta é a primeira turnê mundial do cantor para divulgação do disco My World. Bieber encerra a série de shows no Brasil em Porto Alegre. Ele se apresenta no Estádio Beira Rio na segunda-feira, 10.